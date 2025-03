Ex viola, Donadel è il nuovo allenatore del Montreal: incarico ad interim ma…

In campo era uno dei fedelissimi di Cesare Prandelli, da cui sicuramente ha appreso tanto. E quello che ha imparato sotto la gestione del tecnico di Orzinuovi adesso gli tornerà molto utile. L'ex centrocampista viola Marco Donadel torna in pista come allenatore in prima di una squadra e lo fa in Canada, nella città dove aveva chiuso la propria carriera da calciatore, ovvero Montreal. Il club del proprietario del Bologna Joey Saputo, infatti, ha esonerato l'ormai ex mister Laurent Courtois, di cui appunto Donadel era collaboratore tecnico. Adesso tocca all'ex numero 4 viola, che si riprende le redini di una formazione dopo l'esonero patito all'Ancona nell'ottobre del 2023. Per il momento l'incarico assegnato a Donadel è ad interim, ma chissà che non possa restare proprio lui sulla panchina del Montreal.