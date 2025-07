Ex viola, De Maio appende gli scarpini al chiodo. Il nuovo ruolo dirigenziale

L'addio al calcio giocato per l'ex difensore della Fiorentina Sebastian De Maio

Redazione VN 11 luglio - 22:21

Sebastian De Maio, ex difensore della Fiorentina, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il classe 1987 è pronto per una nuova avventura dirigenziale come Club Manager del Mantova per la stagione 2025/2026.

Proprio il Mantova è stata l'ultima squadra in cui De Maio ha giocato contribuendo alla promozione del club in Serie B. In Serie A invece ha vestito le maglie di Fiorentina, Udinese, Genoa, Brescia e Bologna. Di seguito il messaggio social del difensore sul proprio profilo Instagram:

"Ho avuto l'opportunità di giocare in tante piazze importanti, ho avuto l'onore di partecipare a tantissime battaglie, ho avuto il piacere di condividere momenti fantastici con persone speciali, ho avuto la fortuna di segnare anche qualche gol. Ho avuto l'amore della mia famiglia, sempre presente con me. Ho avuto tutto. Adesso inizia un nuovo capitolo della mia vita, ma non lascio il calcio, guaderò il campo da un'altra prospettiva: ho accettato la sfida, sono onorato di essere il Club Manager del Mantova. L'avventura in biancorosso continua".