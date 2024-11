Ex viola: Cabral torna al gol in Champions. E il Benfica ribalta il Monaco

Di nuovo decisivo, finalmente. L'ex Fiorentina Arthur Cabral stasera ha segnato in Champions League con la maglia del Benfica, avviando la rimonta dei lusitani contro il Monaco. Sotto 2-1, i biancorossi portoghesi hanno prima trovato il 2-2, a 6' dallo scadere, proprio con l'attaccante brasiliano su assist di Di Maria, per poi completare l'impresa trovando il gol vittoria all'88' con Amdouni (anche lui vecchia conoscenza dei viola, da avversario nella Conference League di due anni fa quando indossava la maglia del Basilea). Per Cabral si tratta della terza rete nelle ultime due partite: sabato scorso, infatti, aveva realizzato una doppietta contro l'Estrela Amadora in Coppa del Portogallo.