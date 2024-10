Ex viola, Cabral mezza delusione al Benfica: “So che potevo fare di più”

Non sta andando come sperava l'avventura al Benfica per Arthur Cabral. L'ex attaccante viola - passato alle Aquile per 25 milioni oltre un anno fa - ha segnato solo 12 gol in quasi 50 partite con i portoghesi e al programma "Mística a Dois" ha tracciato il suo bilancio: "Mi aspettavo di più. Da attaccante non pensi solo a vincere ogni partita, ma anche a fare quello che sappiamo fare meglio. Avrei voluto segnare più gol di quelli che ho realizzato in passato con altre squadre. Non è un motivo per essere delusi, ma per cercare di fare di più e meglio. Tuttavia, ho segnato un gol di tacco contro il Salisburgo, una rete speciale. Qui inoltre ci sono giocatori con cui ho condiviso già un anno insieme, Di Maria, Kökçü e Florentino, capisco meglio cosa possono fare e mi aiutano molto".