Ex viola, Arthur Melo vicino al ritorno in patria: lo (ri)vuole il Gremio

Arthur Melo è vicino al ritorno in patria, per la precisione al Gremio, suo club di origine. Il centrocampista ex Fiorentina è attualmente fuori rosa alla Juventus, e il club brasiliano sta spingendo forte per averlo
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i colloqui tra i due club sono a buon punto: il ritorno di Arthur al Gremio è vicino
Il trasferimento? La Juventus lascerebbe a parametro zero il calciatore, così da liberarsi dell'ingaggio molto alto che percepisce. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i colloqui tra i due club sono a buon punto.
