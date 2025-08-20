Ex viola, Arthur Melo vicino al ritorno in patria: lo (ri)vuole il Gremio

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i colloqui tra i due club sono a buon punto: il ritorno di Arthur al Gremio è vicino

Arthur Melo è vicino al ritorno in patria, per la precisione al Gremio, suo club di origine. Il centrocampista ex Fiorentina è attualmente fuori rosa alla Juventus, e il club brasiliano sta spingendo forte per averlo