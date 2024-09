Ex viola: Anderson condannato al carcere per problemi familiari

Vi ricordate Anderson detto Andow? Arrivò alla Fiorentina nel gennaio 2014 nientemeno che dal Manchester United. Ma a Firenze fu una meteora, con poche presenze e poi l'addio nel giugno successivo. Il brasiliano si è ritirato dal calcio da qualche anno e adesso rischia di finire in carcere. Il tribunale di Porto Alegre lo ha condannato ad un anno di reclusione per non aver versato i soldi del mantenimento della sua prima famiglia, composta da ben quattro figli. La sentenza potrebbe essere annullata se Anderson salderà subito il debito che si aggirerebbe sui 55mila euro.

I guai con la giustizia del brasiliano Andow

Al momento, qualora decidesse di non pagare, gli è stata offerta la possibilità di scontare la pena in un regime "semi-aperto", in base al quale potrebbe lavorare o studiare all'esterno dell'istituto penitenziario durante il giorno, per poi rientrare ad un orario stabilito e pernottare obbligatoriamente all'interno della struttura. Anderson, peraltro, non è nuovo a vicende giudiziarie: tre anni fa, finì nell'occhio del ciclone per il presunto riciclaggio di 4,7 milioni di sterline tramite criptovalute. All'epoca, fu indagato insieme ad altre sette persone.