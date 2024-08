Enzo Fernandez razzista? L’ex viola Sanchez lo difende: “Errore di ignoranza”

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo del caos legato ad Enzo Fernandez . L'argentino durante una diretta instagram ha intonato cori non proprio lusinghieri per i giocatori francesi . Sul tema è intervenuto anche l'ex giocatore della Fiorentina Carlos Sanchez . Il colombiano in un'intervista su Youtube a Hogo Balassone ha parlato così dell'argomento, e anche della scelta di un suo compagno (Fofana), che sui social ha attaccato proprio Fernandez:

"L'Argentina non è un paese razzista, ma su queste cose bisogna prestare più attenzione. Io però sono sicurissimo che Enzo si trova bene con tutto il mondo. Molte volte arriva dall'ignoranza, ma sono sicuro che non aveva un intento razzista quando lo stava cantando. Sicuramente i suoi compagni gli avranno detto come puoi averlo detto? Però sono questioni che devono rimanere private, metterle in rete è ancora peggio"