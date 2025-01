Il popolo viola piange la scomparsa di Carla Cervato, moglie di Sergio Cervato, uno dei più grandi giocatori della storia della Fiorentina. Tutta la redazione di Violanews si stringe in questo momento di cordoglio ai familiari e agli amici più cari di una donna che ha sempre esaltato la figura di Sergio, sia come giocatore che come uomo. Nel video vi proponiamo un ricordo di Carla nel suo intervento a Coverciano nella serata organizzata da Violanews per la presentazione del Diario Viola sui capitani gigliati nel settembre 2018.