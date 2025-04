Dalla Russia: “Kokorin, più di 1500 multe ricevute dal 2011 ad oggi”

Alexsandr Kokorin, ex attaccante viola che attualmente gioca nel campionato Cipriota, è tornato a far parlare di sé per un record tutt'altro che positivo

Secondo quanto riportato dal canale Telegram SHOT, l'ex giocatore della Fiorentina, oggi protagonista in campo con la maglia dei ciprioti avrebbe ricevuto 1511 multe dal 2011 ad oggi per un valore di 1,6 milioni di rubli. Le infrazioni riportate sono di tutti i tipi: eccesso di velocità, divieto di sosta, guida in senso vietato e tanto altro. Certo, non si tratta di arresti come invece è stato in passato...