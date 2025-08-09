Corvino: “Per Vidic era fatta, poi arrivò lo United. Ricordo ancora lo striscione”

Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato di quando stava per portare Vidic a Firenze:
Mi piaceva molto, l'avevo visto in Serbia poi andò in Russia. Lo volevo a tutti i costi a Firenze. Il secondo anno feci di tutto per portalo a Firenze, feci pagare alla Fiorentina la clausola di 6,5 milioni di dollari. Sono andato tre volte a Mosca per parlare con il ragazzo, la moglie. E quando gli dissi che la proprietà era dei Della Valle la moglie era contenta, quindi la seconda volta gli portai la borsa. Dovevo cedere un calciatore extracomunitario il primo di gennaio per tesserarlo. Il giorno di Santo Stefano stavo guardando il Manchester e in quella partita Rio Ferdinand si infortuna. Chiamo sia il giocatore che il procuratore ma non mi risposero. Il giorno dopo lessi che il Manchester United aveva preso Vidic pagando 20 milioni di dollari la clausola. Ci rimasi male perché avevo i contratti firmati.
