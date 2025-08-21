"Li sentiamo piangere a Torino. Federico, è venuto per vincere. Due parole con Arne Slot e ha detto 'ciao'. Vaff... Juve, sono uno della Kop adesso".
Chiesa segna e rispunta un coro offensivo contro la Juve: a Liverpool è polemica
Tuttosport scrive delle tensioni che ha generato un particolare coro dei tifosi dei Reds
Il coro dei tifosi del Liverpool dopo la rete decisiva contro il Bournemouth dell'ex viola Federico Chiesa ha lasciato uno strascico di polemiche legate al rapporto delicato fra i Reds e la Juventus dopo la strage dell'Heysel il 29 maggio 1985. Un coro, questo, che è stato udito anche durante la scorsa stagione, ma che è tornato in auge dopo la prima rete in Premier League del figlio d'arte, che poi ha pensato di sfogarsi contro i bianconeri.
Mi hanno penalizzato, sono stato un mese ad allenarmi separatamente rispetto alla squadra e non so per quale motivo. Decisione loro, ma questo non mi ha aiutato nel mio percorso qua ad Anfield.
