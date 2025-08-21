Chiesa segna e rispunta un coro offensivo contro la Juve: a Liverpool è polemica

"Li sentiamo piangere a Torino. Federico, è venuto per vincere. Due parole con Arne Slot e ha detto 'ciao'. Vaff... Juve, sono uno della Kop adesso".

Il coro dei tifosi del Liverpool dopo la rete decisiva contro il Bournemouth dell'ex viola Federico Chiesa ha lasciato uno strascico di polemiche legate al rapporto delicato fra i Reds e la Juventus dopo la strage dell'Heysel il 29 maggio 1985. Un coro, questo, che è stato udito anche durante la scorsa stagione, ma che è tornato in auge dopo la prima rete in Premier League del figlio d'arte, che poi ha pensato di sfogarsi contro i bianconeri.