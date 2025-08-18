Castrovilli di nuovo al Bari? Pedullà conferma: “È vicinissimo al ritorno”

Gaetano Castrovilli è ormai a un passo dal ritorno al Bari . Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, siamo davvero vicinissimi agli accordi per il centrocampista svincolato reduce dalle esperienze non troppo fortunate con Lazio e Monza .

Il Bari ha riacceso i motori da ieri, siamo vicinissimi agli accordi definitivi, mancano solo gli ultimi passaggi formali e poi l'ex Fiorentina raggiungerà la squadra di Caserta e dell'ex compagno in viola Cerofolini.