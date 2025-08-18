Castrovilli di nuovo al Bari? Pedullà conferma: “È vicinissimo al ritorno”

Gaetano Castrovilli è ormai a un passo dal ritorno al Bari. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, siamo davvero vicinissimi agli accordi per il centrocampista svincolato reduce dalle esperienze non troppo fortunate con Lazio e Monza.
Il Bari ha riacceso i motori da ieri, siamo vicinissimi agli accordi definitivi, mancano solo gli ultimi passaggi formali e poi l'ex Fiorentina raggiungerà la squadra di Caserta e dell'ex compagno in viola Cerofolini.
