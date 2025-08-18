Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Castrovilli di nuovo al Bari? Pedullà conferma: “È vicinissimo al ritorno”

altre news

Castrovilli di nuovo al Bari? Pedullà conferma: “È vicinissimo al ritorno”

Castrovilli di nuovo al Bari? Pedullà conferma: “È vicinissimo al ritorno” - immagine 1
Alfredo Pedullà conferma l'indiscrezione: l'ex Fiorentina Gaetano Castrovilli è ormai a un passo dal ritorno al Bari
Redazione VN

Gaetano Castrovilli è ormai a un passo dal ritorno al Bari. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, siamo davvero vicinissimi agli accordi per il centrocampista svincolato reduce dalle esperienze non troppo fortunate con Lazio e Monza.

Il Bari ha riacceso i motori da ieri, siamo vicinissimi agli accordi definitivi, mancano solo gli ultimi passaggi formali e poi l'ex Fiorentina raggiungerà la squadra di Caserta e dell'ex compagno in viola Cerofolini.

Leggi i
commenti
Altre news: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA