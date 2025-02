Castrovilli: “La Lazio ti entra dentro. Baroni è stato leale”

Gaetano Castrovilli ha lasciato la Lazio dopo pochi mesi in maglia biancoceleste. L'ex centrocampista della Fiorentina a gennaio si è accasato al Monza. La sfida da fresco ex è stata amara per lui, con il suo Monza che ha perso 5 a 1 all'Olimpico. Nel post gara Castrovilli ha parlato in conferenza stampa, tornando proprio sull'avventura alla Lazio:

"Non rimpiango nulla, io arrivavo da un infortunio. La squadra stava ottenendo buoni risultati e per Baroni non era semplice cambiare gli uomini. Quando ho capito che avrei giocato poco la scelta più logica era quella di andare via. La Lazio ti entra dentro, ha un tifo incredibile. Baroni è sempre stato leale con me"