Bonaventura diventa…raccattapalle! Lo sketch durante Sinner-Alcaraz – VIDEO

Jack Bonaventura protagonista in Arabia durante la finale del Six Kings Slam Sinner-Alcaraz: l'ex viola fa da raccattapalle

Curioso episodio andato in scena durante la partita tra Sinner e Alcaraz in Arabia, dove i due fenomeni del tennis sono scesi in campo per la finale del Six Kings Slam. L'ex centrocampista della Fiorentina, che gioca nel Al-Shabab, ha fatto da raccattapalle durante la grande sfida, raccogliendo una pallina. Il video dello sketch postato da Dazn sui social: