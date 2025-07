Bernardeschi, tutto fatto per il ritorno in Italia. Giocherà con Immobile

Dopo 3 stagioni in MLS, l'ex Fiorentina torna in Italia e sarà uno dei giocatori più pagati dal Bologna

Dopo Ciro Immobile, il Bologna ha definito l'acquisto di un altro "cavallo di ritorno" in Serie A: Federico Bernardeschi. Il Corriere dello Sport di oggi dà l'affare per concluso e definito: l'ex Fiorentina sarà dunque un giocatore a disposizione di Vincenzo Italiano. Bernardeschi, reduce da ben 3 stagioni in MLS con Toronto, si è accordato per un contratto di 2 stagioni (più opzione per la terza) a 2 milioni netti all'anno.