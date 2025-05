Batistuta ancora in campo. Giocherà al Romeo Menti di Vicenza

Gabriel Omar Batistuta tornerà ancora una volta in campo. Dopo la splendida serata del " Pepito day ", il giorno di addio al calcio di Giuseppe Rossi, il Re Leone giocherà in un altro stadio italiano. Questa volta l'occasione sarà il raduno di Operazione Nostalgia. Un ritrovo di tanti campioni che hanno militato nel campionato italiano.

Negli anni hanno partecipato Roberto Baggio, Francesco Totti, Javier Zanetti e molte altre leggende della Serie A. La partita dove Batistuta tornerà per la seconda volta in campo in pochi mesi, sarà giocata il 28 giugno allo stadio Romeo Menti di Vicenza, campo in cui segnò un gol straordinario su punizione proprio ai tempi della Fiorentina. Insomma il Re Leone, dopo il Pepito Day ci ha preso gusto.