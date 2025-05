Barreca ricorda: “Un onore giocare con Ribery. Non me lo aspettavo così”

L'ex viola Antonio Barreca , oggi al Sudtirol, ha parlato in un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio dove ha ricordato il suo periodo in maglia gigliata:

Alla Fiorentina ho avuto l’onore di giocare con Ribery. Di persona è esattamente come lo vedi in TV: simpatico, carismatico, e un fuoriclasse incredibile. Giocare con lui è stato eccezionale. Anche solo potersi allenare con Frank era stimolante. È una persona molto disponibile: dava molti consigli a tutti senza problemi. Non mi aspettavo fosse così tranquillo. Nello stesso anno ho giocato anche con Vlahovic. Anche se era molto giovane, si vedeva già che aveva qualcosa in più rispetto agli altri. Era ancora acerbo, ma non avevo dubbi che sarebbe diventato un grande attaccante.