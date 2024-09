Barak al Kasimpasa: “Un nuovo capitolo”. E arriva il commento di De Gea

Antonin Barak è da qualche giorno un nuovo giocatore del Kasimpasa, club turco che ha preso in prestito con diritto di riscatto sia lui sia il croato Josip Brekalo. L'ex Verona ha postato la foto della firma aggiungendo in didascalia: "Un nuovo capitolo", come si vede nella schermata qua sotto: c'è anche un bel commento di David De Gea, suo compagno di squadra in viola solo per qualche giorno, che gli augura il meglio.