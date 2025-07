Babacar, dove sei finito? L’ex viola ha firmato per il Sarıyer Spor Kulübü

Nuova esperienza in Turchia per l'ex attaccante della Fiorentina Khouma Babacar: ha firma per il Sariyer Sport Kulubu

Nuova avventura in Turchia per Khouma Babacar, ex centravanti cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Dopo l'esperienza al Boluspor, l'attaccante ha firmato per il Sarıyer Spor Kulübü, altra squadra turca. Di seguito il comunicato: