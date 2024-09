Arthur in lista Champions, ma la Juventus prova ancora a piazzarlo

L'estate di Arthur è stata particolare, l'ex Fiorentina dopo l'annata in prestito proprio a Firenze è stato considerato uno degli esuberi di Tgiago Motta. Ma alla fine Giuntoli non è riuscito a a cederlo, almeno per adesso. A sorpresa Arthur è stato anche inserito nella lista Champions bianconera. Ma non è detta l'ultima parola, infatti secondo La Gazzetta Dello Sport una sua cessione last minute è ancora possibile, per esempio il mercato è ancora aperto in Turchia. Il suo ingaggio pesa, e non poco, e liberarsene darebbe respiro alle casse del club