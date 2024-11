Arthur fuori rosa alla Juventus. La sua speranza si chiama De Zerbi

Sembra un film già visto, ma Arthur ancora una volta è fuori dai piani della dirigenza juventina. Il brasiliano dopo la buona stagione alla Fiorentina è rimasto a Torino, inserito tra l'altro nella lista Champions. Ma non ha mai visto il campo, e non viene sistematicamente convocato. Il mercato di gennaio si profila cruciale per le sue ambizioni. Secondo Tuttosport il ragazzo vuole rimanere in Europa, in uno dei top 5 campionati. La speranza per lui, e per le casse bianconere si chiama Roberto De Zerbi. Il tecnico lo stima, e lo vorrebbe per rinforzare la mediana composta da Rabiot e Hojberg. In lui vede il palleggiatore adatto al suo OM. Ci ono anche pretendenti dall'Inghilterra come l'Everton, e dalla Spagna.