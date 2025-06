Aquilani torna in panchina. Allenerà una squadra gemellata con la Fiorentina

Dopo un anno "sabbatico" torna in panchina l'ex allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani. Come scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dopo l'esperienza nella stagione 23/24 al Pisa, Aquilani allenerà ancora in Serie B e siederà sulla panchina del Catanzaro. Per il tecnico contratto di due anni.