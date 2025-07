Andrea Colpani potrebbe tornare in A. Il Torino ci pensa per la trequarti

Interesse del Torino per l'ex viola Colpani

Dopo il mancato riscatto con la Fiorentina, Andrea Colpani è tornato al Monza, retrocesso in Serie B. Ma, nonostante le parole del neo tecnico Paolo Bianco, il classe '99 può rimanere a giocare in Serie A. Infatti, secondo Sky Sport il Torino starebbe pensando all'ex viola per rinforzare la trequarti.