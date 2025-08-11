Il Fenerbahce, guidato da José Mourinho, sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo e ha messo nel mirino il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Amrabat verso il ritorno in Italia? Fenerbahce pronto allo scambio con la Juventus
altre news
Amrabat verso il ritorno in Italia? Fenerbahce pronto allo scambio con la Juventus
Il Fenerbahce di Mourinho punta Douglas Luiz della Juventus, offrendo Sofyan Amrabat più 10 milioni di euro in possibile scambio.
Nell’operazione potrebbe essere coinvolto anche l’ex viola Sofyan Amrabat, che non rientra più nei piani dell’allenatore portoghese. Il club turco starebbe valutando uno scambio tra i due giocatori.
Secondo il portale turco Fanatik, l’idea del Fenerbahce sarebbe quella di proporre un’offerta che includa Amrabat più 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del brasiliano di proprietà della Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA