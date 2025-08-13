Dopo aver superato con il suo Fenerbahce il terzo turno di qualificazione di Champions League contro il Feyenoord, Sofyan Amrabat ha parlato nel post gara di cosa significhi giocare in Turchia. Le sue parole raccolte da Ajansspor:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Amrabat non rimpiange la Fiorentina: “Fenerbahce il miglior posto per me”
altre news
Amrabat non rimpiange la Fiorentina: “Fenerbahce il miglior posto per me”
Le parole del centrocampista dopo aver superato il terzo turno preliminare di Champions
Io in passato ho giocato nel Feyenoord, nel Manchester United e nella Fiorentina, ma per me qui è il posto migliore in cui giocare. I tifosi danno un grande sostegno. Giocare qui è difficile per qualsiasi avversario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA