Ambrosini critica il Milan: “Una squadra superficiale. E pure la società ha colpe”

Verso la sfida di sabato sera, il doppio ex non risparmia critiche alla compagine rossonera in cui ha giocato per ben diciassette stagioni

Del Milan, prossimo avversario della Fiorentina, parla in toni non proprio entusiasti l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini (per lui anche una parentesi in viola nella stagione 2013-2014) in un podcast su Youtube (parole raccolte da calciomercato.com):