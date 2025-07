Amatucci si presenta: “Felice di essere al Las Palmas. Puntiamo alla promozione”

Lorenzo Amatucci , ormai ex centrocampista della Fiorentina (LA FORMULA DELLA CESSIONE) , ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia del Las Palmas. Il giovane classe 2004 si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al club spagnolo e, ai canali ufficiali della società, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore amarillo.

“Sono molto felice di essere qui. Ho sempre sognato di trasferirmi in Spagna per il mio modo di giocare. Ho personalità e mi piace giocare col pallone.”

Un profilo tecnico e dinamico, che nella Serie B spagnolo, potrà trovare lo spazio necessario per maturare ulteriore esperienza internazionale. Amatucci si è detto pronto a dare tutto per la maglia e non ha nascosto le ambizioni per la stagione: