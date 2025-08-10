Ahi Pezzella, cede il legamento del ginocchio. L’ex capitano viola in lacrime

Non è un buon momento per l'ex capitano della Fiorentina German Pezzella. Il centrale argentino si è fatto male seriamente giocando con la maglia del suo River Plate, nel match di ieri contro l'Independiente. Sul finire del primo tempo, a seguito di un contrasto contro un avversario, l'ex calciatore gigliato si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio sinistro. E' servita la barella per permettere a Pezzella di lasciare il campo, in lacrime.
Inizialmente in Argentina si parlava di una distorsione al ginocchio sinistro, ma poi nella giornata odierna è arrivata la doccia fredda: rottura del legamento crociato anteriore. E Pezzella, che ha compiuto 34 anni lo scorso 27 giugno, dopo l'operazione dovrà lavorare ancor più duramente per poter tornare in campo. In bocca al lupo all'ex capitano viola.
