Adriano: “Le persone non capiscono la depressione. Futuro? Non nel calcio”

Le parole a Dazn dell'ex attaccante della Fiorentina.

Redazione VN 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 20:27)

In un'intervista toccante a Dazn, l’ex attaccante della Fiorentina Adriano si è raccontato: dal calcio alle difficoltà personali (LEGGI QUI) incontrate nel tempo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla vita difficile in Brasile e sul calcio come via di fuga — “Io sono nato lì, sono cresciuto con tutti. Loro sanno benissimo chi sono io. Nelle favelas non puoi andare lì a filmare con il telefono, è chiaro che così cerchi guai. Però se vai per vedere, per fare un’intervista, basta chiedere alla persona giusta. Non c’è problema. In Brasile la vita è difficile. I bambini sono abituati a vedere magari uno con la pistola o con un fucile. Lo sport è importante per cercare di mettergli in testa un’altra cosa”

Sulle sue esperienze in Italia e sul ritorno in Brasile "Me ne sono andato dall’Inter e sono tornato in Brasile perché mi mancava la mia famiglia, e dopo la morte di mio padre non avevo più la testa per poter giocare lì. È un avvenimento che mi ha ferito tanto. Mio padre ha sempre fatto tutto per la mia famiglia e non c’era più, sono rimasto io e, come uomo, dovevo aiutare i miei familiari perché loro avevano bisogno di me".

Sulle difficoltà personali — "Le persone non capiscono cosa sia la depressione, sembravo uguale e tutti, ma non era così. Ognuno ha il suo modo di gestire questa cosa, io ho avuto il mio. Ho fatto quello che sentivo nel cuore e nella testa. Non mi interessa di quello che pensa la gente, i mei amici e la mia famiglia erano con me in questa scelta. Futuro nel calcio? Gioco con i miei amici, ma non voglio stare dentro lo sport. Gioco anche per rendere le persone intorno a me felici e questo mi fa stare bene".