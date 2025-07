Adli ai margini, ci prova il neo-promosso Sassuolo: la situazione

Il Sassuolo prova a portare in Emilia-Romagna il pittore, ex viola

Redazione VN 5 luglio - 14:44

Yacine Adli è pronto a lasciare il Milan. Dopo una stagione tra luci e ombre in prestito alla Fiorentina, il centrocampista franco-algerino è rientrato a Milanello ma non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Il segnale è arrivato chiaro: escluso dal raduno della prima squadra, Adli sarà aggregato al Milan Futuro dal 14 luglio, in attesa di una sistemazione.

Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora in Serie A. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Sassuolo ha manifestato interesse per il giocatore. I neroverdi cercano rinforzi di qualità per affrontare al meglio il ritorno in massima serie, e Adli rappresenta un profilo tecnico interessante per la mediana.

Il giocatore ha rifiutato proposte da Qatar e Russia, ribadendo la volontà di rimanere in Italia. Dopo la mancata conferma alla Fiorentina, dove aveva mostrato buone qualità soprattutto in fase di costruzione, il Sassuolo potrebbe offrirgli un nuovo rilancio, in un ambiente giovane e con minori pressioni rispetto ai vertici della Serie A.

Il Milan è pronto ad ascoltare offerte concrete, e il club emiliano valuta la possibilità di presentare una proposta nei prossimi giorni.