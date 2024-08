Adesso è ufficiale: Bonaventura vestirà bianconero

Gli arabi dell'Al Shabab Saudi Club hanno ufficializzato l'arrivo di Giacomo Bonaventura. Dopo qualche interesse in Serie A, l'ex centrocampista della Fiorentina ha deciso di provare questa nuova avventura all'estero. Per lui accordo di un anno con opzione per il secondo [LEGGI TUTTE LE OPERAZIONI DI MERCATO CONCLUSE DALLA FIORENTINA].