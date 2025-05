Adani: “Vlahovic? A Firenze emergi, ma alla Juve è richiesto altro”

L'esperienza alla Juventus non è stata positiva per Dusan Vlahovic. Lele Adani prova a spiegare la differenza con Firenze

Per Dusan Vlahovic quello di ieri potrebbe essere stato l'ultimo gol in maglia Juventus. L'attaccante serbo va in scadenza nel 2026, e probabilmente lascerà Torino. Anche questa stagione è stata travagliata per lui, sia con Motta che con Igor Tudor. Lele Adani alla Domenica Sportiva ha analizzato le sue diffcoltà di ambientamento:

"Vlahovic forte alla Fiorentina ma non alla Juventus? Cambiano i livelli, quelli della Fiorentina non possono essere gli stessi richiesti dalla Juventus, è uno scatto in più, altre esigenze, altre richieste, altri compagni. Nella Fiorentina tu emergi, alla Juventus devi emergere con altri che hanno in teoria più qualità, ma devi dimostrare di essere anche tu a quel livello. Per me Vlahovic i gol li farà sempre, ma ha qualche difetto nell’associazione con i compagni"