Adani: “Palladino va aspettato. La squadra però ad oggi è incompiuta”

La Fiorentina non mi è dispiaciuta a Bergamo, anche se l’Atalanta, che ha subito la squadra viola, si è sempre dimostrata pericolosa. Palladino va aspettato, gli uomini ora sono arrivati, Adli, Bove, Gosens. Si sta provando Biraghi terzo di difesa, Ranieri perno centrale non mi convince. Ci sono tante cose che ancora non hanno preso una piega, tranne Kean, che ha fatto bene. Gli altri anni c’era completezza nell’idea nella manovra ma mancava l’attaccante, adesso c’è la punta che rende fin da subito ma la squadra è un po’ vulnerabile. La Fiorentina è in difficoltà e ancora molto incompiuta”.