Italiano: “Vlahovic? In quei sei mesi ricordo un fenomeno”

Alla vigilia del match delle 20:45, tra Bologna e Juventus, il tecnico dei rossoblu, Vincenzo Italiano, ha parlato di Dusan Vlahovic, suo ex giocatore alla Fiorentina. "L'ho avuto per sei mesi e ho conosciuto un giocatore fenomenale per quello che mi ha dato", ha dichiarato Italiano.