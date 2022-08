Ex viola: Seck passa dal Pisa a un’altra squadra toscana

Seck non è stato riscattato dalla Fiorentina

Assane Seck è un nuovo giocatore dell'Empoli. Il giovane classe 2004 si trasferisce al club azzurro a titolo temporaneo dal Pisa con diritto di opzione e contropzione. Si unirà alla Primavera allenata da Buscè. Ricordiamo che la Fiorentina, nei mesi scorsi, non aveva esercitato il diritto di riscatto dell'attaccante senegalese, arrivato in viola a gennaio in prestito dalla società nerazzurra.