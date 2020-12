Ex viola: Salah, è record di gol in Champions con la maglia dei Reds. Superato Gerrard

Grazie alla rete-flash segnata dopo una manciata di secondi, stasera, contro il Midtjylland, Mohamed Salah diventa il primatista in fatto di gol della storia del Liverpool in Champions League. L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, condivideva fino a poche ora fa il gradino più alto del podio in termini di segnature con lo storico capitano dei Reds Steven Gerrard. Oggi, in terra danese, è arrivato il sorpasso, grazie al gol numero 22 nella competizione continentale più importante.

