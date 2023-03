Ex viola, record di Salah al Liverpool: è lui il nuovo bomber all-time dei Reds

Nel turno odierno di Premier il Liverpool ha umiliato il Manchester United, sconfiggendolo 7-0. Un risultato incredibile, che ha visto come suo assoluto protagonista l'ex Fiorentina Mohamed Salah. Come ricorda calciomercato.com, infatti, l'attaccante egiziano ha finalmente raggiunto un record che inseguiva da anni, sei per la precisione, ovvero da quando è arrivato nella città dei Beatles. Grazie alla doppietta siglata contro i Red Devils, Salah ha toccato quota 129 reti in Premier League con la maglia del Liverpool, superando Robbie Fowler in testa alla classifica all-time dei Reds.