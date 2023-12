Ex-viola: oltre a Delio Rossi, il Foggia monitora un’altra conoscenza gigliata

Il Foggia, dopo aver esonerato Mirko Cudini pensa a richiamare sulla propria panchina un ex allenatore viola: Delio Rossi. Secondo quanto riporta TMW, l'allenatore romagnolo, però, finora ha declinato la proposta di Canonico, consapevole che un risultato negativo nella stagione in corso potrebbe cancellare i ricordi positivi delle esperienze precedenti. In alternativa all'ex Lazio e Fiorentina, sono stati accostati ai pugliesi anche altri due nomi: Giuseppe Raffaele, ex del Potenza da poco liberatosi dal contratto con il club lucano e Pasquale Padalino, altro ex viola già transitato dalla panchina del Foggia in due occasioni (dall'agosto 2012 al maggio 2014 e dal dicembre 2018 al marzo 2019).