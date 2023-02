Ex viola, Muriel espulso per proteste e insulti all’arbitro: “Sei scarso”

L'Atalanta ha perso in casa del Sassuolo ed ha terminato la gara in nove

"Sei scarso", avrebbe detto Luis Muriel all'arbitro di Sassuolo-Atalanta Matteo Marcenaro. L'attaccante colombiano sul finire della partita non ci ha visto più ed ha perso il controllo, prendendosi prima il rosso per proteste e poi apostrofando lo stesso direttore di gara. Secondo Dazn l'ex centravanti viola avrebbe detto proprio quelle parole dopo essersi visto comminare l'espulsione. Resta da capire cosa sia successo davvero in precedenza e cosa abbia portato al cartellino rosso nei confronti di Muriel.