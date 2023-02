Ex viola: Lirola, l’ultima speranza si chiama Alanyaspor

La carriera di Pol Lirola ha intrapreso una parabola decisamente al ribasso dopo il suo addio alla Fiorentina. Il terzino milita attualmente nell'Elche ultimo in Liga (in prestito dall'Olympique Marsiglia), ma sta cercando di cambiare per l'ennesima volta aria. Sfumato il trasferimento al Monza, adesso lo spagnolo spera di potersi trasferire in Turchia, dove il mercato è ancora aperto fino a mercoledì. Lirola interessa all'Alanyaspor, dove la squadra è allenata dall'italiano Francesco Farioli ed è 11esima in SuperLig.