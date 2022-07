Ex viola, il futuro di Ilicic è un rebus: Mihajlovic spinge, ma il cuore dice…

Il Bologna continua il pressing per portare in rossoblù Josip Ilicic. Il d.s. Sartori non molla la presa, Mihajlovic aspetta l’uomo di qualità da mettere vicino ad Arnautovic. Come scrive La Gazzetta dello Sport, però, lo sloveno sarebbe a un bivio visto che è stato colpito dall'affetto dei tifosi dell’Atalanta in ritiro e potrebbe anche decidere di rispettare l’ultimo anno di contratto a Bergamo.