Ex viola, Gilardino idolo nel Genoa. Il club rossoblù: “E’ lui il nostro futuro”

Come racconta Tuttosport, il Genoa vuol legarsi ad Alberto Gilardino. Scelto quasi per caso come allenatore della Prima Squadra dopo l'esonero di Alexander Blessin nello scorso dicembre (l'ex centravanti viola era all'epoca il tecnico della Primavera rossobù), il Campione del Mondo del 2006 ha convinto tutti e grazie agli ottimi risultati ottenuti fin qui ha riportato il Grifone in corsa per la promozione diretta in Serie A. "Il nostro allenatore sa fare le scelte giuste. Anche se avrà altre offerte, lo convinceremo a restare", ha detto l'a.d. del Genoa Andres Blazquez.