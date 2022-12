Ex viola, Gila vince e convince: la panchina del Genoa fino a fine stagione è sua

Come racconta l'Ansa, con dieci punti ottenuti in quattro giornate e grazie a tre pesanti vittorie, Alberto Gilardino si è preso il Genoa e non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare. L'ex attaccante viola, campione del mondo nel 2006 e promosso dalla Primavera rossoblù alla Prima Squadra per sostituire l'esonerato Blessin il 6 dicembre scorso, guiderà i liguri sino a fine campionato. Al momento dell' incarico, infatti, il suo ruolo era stato definito ad interim con la dirigenza che voleva valutarlo nelle quattro gare rimanenti sino alla sosta natalizia. Gilardino va così a completare il ristretto gruppo dei tecnici mondiali presenti in Serie B in questo campionato: Grosso a Frosinone, Inzaghi a Reggio Calabria, Cannavaro a Benevento e De Rossi a Ferrara con la Spal.