Ex viola, Dragowski ed il quasi assist a Beto: “Stavo per farla grossa…”

Anche stavolta Bartlomiej Dragowski è stato tra i migliori in campo per lo Spezia, squadra uscita indenne dall'insidiosa trasferta di Udine. In casa della compagine guidata da Andrea Sottil le aquile liguri hanno strappato un buon pari e l'ex portiere viola, in dubbio fino alla vigilia per un problema fisico, ha sfornato una buonissima prestazione. Dopo il 90' a Dazn ha detto: "Se ho fatto la differenza? Stavo per farla, sì, ma al contrario, dando un grande assist a Beto quasi a fine gara. Per fortuna ho rimediato, stavo per farla grossa".