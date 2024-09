Ex viola, Ambrosini sulla vittoria del Milan: “Può togliere lo scudetto all’Inter”

Il Milan sembrava in grande difficoltà ed invece ha battuto nel derby l'Inter di Simone Inzaghi. E per l'ex viola Massimo Ambrosini, uno per cui i colori rossoneri non sono proprio come gli altri, può essere la formazione di Paulo Fonseca la vera avversaria dei nerazzurri in ottica scudetto. Commentando il match su Dazn, l'ex centrocampista dice: "All'inizio avevamo visto troppe prestazioni di basso livello, ma adesso il Milan sta venendo fuori. Credo siano attrezzati per stare al passo dell'Inter, anzi è quella più attrezzata per provare a togliere lo scudetto alla squadra di Simone Inzaghi".