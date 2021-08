Ex Obiettivi, Per Nainggolan Cagliari è la prima scelta. Si fa avanti il Torino

Il futuro di Nainggolan è ancora incerto. La prima scelta resta Cagliari, ma ci sono anche sirene dall'estero e anche di un altro club di A.

Dopo la risoluzione del contratto con l'Inter nella giornata di ieri, il futuro del centrocampista belga, Radja Nainggolan, non è ancora del tutto scontato. Il Cagliari, con cui ieri c’è stato un confronto tramite l’entourage, resta la prima meta nella lista del Ninja. Poi ci sono state, nelle scorse ore, anche sirene dall'estero: Besiktas ed Anversa. Però secondo quanto riportato da L'Interista anche il Torino si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore, per sondare il terreno. Ipotesi che per il momento incuriosisce il belga, anche se il Cagliari, come detto precedentemente, resta la prima scelta.