Inter, Ufficiale: Dzeko ha firmato fino al 2023

Dzeko è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Contratto fino al 2023 per l'attaccante bosniaco.

Dopo la partenza di Lukaku in direzione Londra, l'Inter ha deciso di puntare sull'ormai ex attaccante della Roma, Edin Dzeko, come suo sostituto. Il giocatore, nella giornata di oggi, era a Milano ed ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 2023. Dunque adesso potrebbe passare in secondo piano l'idea che porta Vlahovic a Milano. Infatti sul serbo ci sarebbe un maggiore interesse da parte di club esteri come Atletico Madrid e Tottenham. La Fiorentina comunque continua a lavorare per il rinnovo del giocatore serbo classe 2000.