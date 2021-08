L'esterno verso la permanenza

Jens Stryger Larsen era stato accostato anche alla Fiorentina che ha però scelto di virare su Odriozola. L'esterno danese dovrebbe però rimanere in Friuli in questa stagione. Come riporta tuttomercatoweb.com, infatti, Genoa e Udinese non hanno trovato l'accordo per il passaggio del classe '91 in rossoblù.