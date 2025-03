Ex obiettivi, la parabola di Insigne: insultato e fuori rosa al Toronto FC

Il feeling però non è mai scattato fino in fondo e, con la squadra nei bassifondi della classifica di MLS, non è sceso in campo neppure per un singolo minuto in questa stagione. È fuori dal progetto. Lo ha confermato il nuovo tecnico del Toronto Fc, Robin Fraser, che ha sottolineato come debba scegliere i giocatori in base a “come il club vuole giocare". Ora Insigne è alla porta, ma avrebbe addirittura rifiutato gran parte dello stipendio come buonuscita. E il mercato europeo si è chiuso senza sussulti dal suo punto di vista...