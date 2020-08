Juan Jesus si avvicina sempre di più al Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport il contratto per il giocatore in arrivo a titolo definitivo dalla Roma è già pronto, con il brasiliano che dovrebbe firmare un triennale, ovvero fino al 30 giugno 2023. In passato anche la Fiorentina era stata vicina al difensore brasiliano, che ha scelto la Sardegna per proseguire la sua esperienza in Serie A.